Lavoro nero: 49 identificati dalla Gdf nel napoletano

La Guardia di Finanza ha individuato 49 lavoratori in nero nel corso di controlli condotti a Napoli, Portici, Ischia e Capri.

I controlli hanno interessato alberghi, panifici, meccanici o carrozzieri, ed imprese di diversi comparti.

49 lavoratori erano occupati "in nero", senza riconoscimenti ai fini pensionistici.

In un "call center" di Napoli 17 dipendenti, tutte donne, non erano in regola con il contratto di lavoro. Ad Arzano (Napoli), un autolavaggio, oltre ad impiegare esclusivamente manodopera in nero, operava anche senza autorizzazioni ambientali.

Nei confronti di altre 6 attività commerciali è stata avanzata la richiesta di sospensione.

Per ciascun dipendente non regolarmente assunto, sarà irrogata la "maxisanzione" prevista dalla normativa di settore.