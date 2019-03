Napoli, ennesima stesa nel centro storico

E' probabilmente riconducibile ad un'altra stesa (spari all'impazzata di gang di giovani in moto) l'episodio della scorsa notte in pieno centro a Napoli. I Carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti in strada dell'Anticaglia dopo la segnalazione di colpi esplosi. I militari hanno trovato quattro fori di proiettile nella vetrata esterna di un centro scommesso attualmente in fase di ristrutturazione. Le indagini hanno permesso di appurare che si trattava fori datati nel tempo. Poco più avanti, in largo proprio d'Avellino, all'incrocio con vico Giganti, sono stati trovati a terra tre bossoli calibro 9, quelli esplosi nella notte e per i quali è stata fatta la segnalazione ai Carabinieri. Nessuna persona è rimasta colpita.(