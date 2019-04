Evasione Iva, sequestro beni per 48 mln nel salernitano

Avevano messo in commercio carburante per oltre 210 milioni di euro, senza versare mai l'Iva. E' l'accusa rivolta a una serie di persone indagate in concorso per frode fiscale. La Gdf di Salerno ha eseguito, su disposizione della procura di Napoli, cinque ordinanze di custodia cautelare personale, il sequestro preventivo di beni per oltre 48 milioni di euro e 20 perquisizioni.

