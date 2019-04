La denuncia nel napoletano: stacca orecchio a rivale in amore

Secondo l'accusa, avrebbe staccato a morsi l'orecchio al rivale in amore. Per questo motivo è stato fermato Crescenzo Marino, il figlio di Tina Rispoli, la vedova del boss che si è recentemente risposata - con un matrimonio che ha suscitato grandi polemiche - con il cantante neomelodico Tony Colombo. Il 23enne - del fatto riferiscono organi di stampa - è il figlio del defunto boss Gaetano Marino, ucciso nell'agosto del 2012 a Terracina. Il giovane avrebbe scoperto dei messaggi scambiati da un rivale in amore di 25 anni con la sua ragazza e lo avrebbe atteso in strada per il 'chiarimento'. Lesioni personali gravi l'ipotesi accusatoria formulata dal maigstrato della Procura di Napoli Nord.

Il matrimonio tra Tony Colombo e Tina Rispoli, la mamma del giovane arrestato, finì alla ribalta per lo sfarzoso corteo che si snodò nel quartiere di Secondigliano e nei pressi del Maschio Angioino, a Napoli e per il concerto che precedette le nozze in piazza del Plebiscito.(ANSA).