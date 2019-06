Schianto mortale con la moto a Bonito: muore un giovane di 26 anni

Bonito - Un’altra vita recisa nel fiore degli anni a causa di un incidente stradale. Un giovane di 26 anni di Mirabella Eclano è morto nel cuore della notte a Bonito a causa di un terribile incidente con la moto. La vittima è Moreno Caso. Stava facendo un giro in sella alla sua moto, una Suzuki, quando improvvisamente si è schiantato contro due veicoli in sosta su via Roma. Il suo corpo è stato ritrovato a un centinaio di metri dalla sua moto, il personale del 118 immediatamente giunto sul posto, ha potuto infatti constatare soltanto il decesso dell’uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Il corpo della vittima al momento è a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, presso il cimitero di Bonito. Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente.