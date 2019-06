Solofra, sabato l’inaugurazione di Unico Bar

SOLOFRA - Nuova sfida imprenditoriale irpina. Sabato sarà inaugurato Unico Bar, di Gianluigi Nicoloro, figlio d’arte di Gianfranco Nicoloro e direttore generale della omonima azienda di arredo leader in Campania. A fine anno 2017 ebbe l’idea di aprire una caffetteria e dargli un nome che lo avrebbe reso ciò che è ora: #UNICO. Tutto nasce come una sfida personale, con la voglia di creare un qualcosa al di fuori della propria attività di tutti i giorni. Puntando sull’ottima qualità dei prodotti, iniziando dal caffè per finire ai dolci e ai grandi aperitivi, questo piccolo grande sogno ha preso il volo ed è diventato una realtà fissa e quotidiana ad Avellino, a pochi passi dall’entrata della SS BIS a Pianodardine. UNICO BAR ora è un marchio registrato, franchising allo stato puro, con l’apertura del nuovo punto vendita a Solofra e successivamente a Salerno città. Quando si punta sulla grande qualità del caffè e dei prodotti e sulla formazione di un personale professionale e attento a tutte le esigenze della clientela, non può non essere un successo.