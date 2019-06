Spaccio di droga: i carabinieri arrestano un 33enne irpino: sostanze sequestrate

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino quotidianamente impegnati nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. E nel mirino degli uomini e donne dell’Arma c’è sempre la piaga del consumo di sostanze stupefacenti che, diffondendosi anche tra le fasce di età più basse, va a macchiare di toni cupi il colorito fenomeno dell’aggregazione giovanile.

Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un giovane ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà un altro giovane per il medesimo reato.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Calitri, dopo averne scrutato meglio i movimenti, procedevano al controllo e perquisizione personale dei soggetti, rinvenendo in loro possesso, rispettivamente 52 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 4,5 grammi di cocaina, suddivisi in 6 dosi.

Le successive perquisizioni domiciliari consentivano di rinvenire altri grammi 3 di hashish e 4 di marijuana.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza di reato, il trentatreenne, dopo le formalità di rito e come disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.