Verdoliva: il Servizio di Emergenza 118 da e per l’isola di Capri non è interrotto

CAPRI - Ciro Verdoliva: «Confermo il gran lavoro messo in campo per riqualificare l’ASL Napoli 1 Centro, siamo più che mai pronti a garantire assistenza ai cittadini dell’Isola di Capri come ai turisti che ne avessero bisogno, anche nel periodo estivo». «Sul caso che ha prodotto indignazione di un paziente al quale è stato negato l’imbarco a bordo di un’ambulanza privata c’è da fare chiarezza. Altrimenti, se si mischiano fatti e circostanze che tra loro non hanno nulla a che vedere, si rischia di far credere che l’ASL Napoli 1 Centro non garantisca il servizio di emergenza da e per l’Isola di Capri. Si rischia insomma di creare un procurato allarme». È proprio da Capri che il commissario straordinario Ciro Verdoliva fa il punto su una notizia di stampa divenuta, come troppo spesso accade, oggetto di attacco politico.

Ma che con i servizi dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro non ha nulla a che vedere. «Non entro nel merito di una situazione che considero molto triste, ma che riguarda esclusivamente la policy e le ragioni delle compagnie di navigazione – dice Verdoliva -. Certamente sarebbe da ignoranti ritenere che quanto avvenuto possa avere a che fare con il servizio di emergenza da e per l’isola di Capri, servizio che l’ASL Napoli

1 Centro non ha mai smesso di garantire con elicottero di soccorso h24». Il commissario straordinario della ASL Napoli 1 Centro mette anche a tacere con i fatti chi vorrebbe far credere che l’idroambulanza inservizio su Capri non sarà operativa nel corso dell’estate. «La Capitaneria di Porto – spiega – ci ha confermato di aver terminato la manutenzione del mezzo e dunque da venerdì l’idroambulanza sarà regolarmente in servizio.