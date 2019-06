Napoli: perseguitava la ex e la minacciava di morte, arrestato 61enne a Pozzuoli

Napoli - I Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per “stalking” un 61enne già noto alle forze dell’ordine. Nonostante una condanna per maltrattamenti in famiglia non aveva smesso di vessare e perseguitare la ex moglie. Recentemente l’aveva aggredita verbalmente e colpita con un pugno alla testa in un supermercato dove l’aveva incontrata. La donna aveva allora sporto denuncia ai carabinieri raccontando anche di recenti appostamenti sotto casa e di telefonate e messaggi molesti, minacciosi e ingiuriosi.

L’uomo nel frattempo ha continuato a perseguitarla così l’ultima volta che si è appostato sotto casa lei ha chiamato il 112 chiedendo aiuto ai carabinieri. I militari lo hanno bloccato mentre urlava insultandola e la minacciava di morte. Lo hanno arrestato in flagranza per atti persecutori e condotto in carcere.