Montoro,  emissioni in atmosfera non autorizzate: denucia a  titolare  autocarrozzeria

Nell’ambito di indagini sulla regolarità delle autofficine, carrozzerie e autolavaggi, i Carabinieri della Stazione Forestale di Forino hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un’autocarrozzeria ritenuto responsabile di violazioni alla normativa sulle emissioni in atmosfera.

In particolare, i militari accertavano che il predetto esercitava l’attività imprenditoriale in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera: procedevano quindi al sequestro di una cabina/forno utilizzata per le attività di verniciatura e rifinitura, con tubo per le emissioni privo di qualsiasi sistema di abbattimento polveri.

A carico del titolare dell’officina è scattata dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Tali controlli, predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia irpina