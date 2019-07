Internet gratis per tutti a Chiusano

Chiusano di San Domenico - Internet gratuito, ad una velocità fino a 20 mega, per ogni famiglia chiusanese. E’ questa la grande “rivoluzione della rete” messa in campo dal Comune di Chiusano di San Domenico che, oltre alla grande novità della gratuità del servizio internet per i cittadini, offrirà anche una rete wi-fi libera sul territorio comunale accessibile senza credenziali e fruibile negli spazi pubblici del paese (oltre 10 postazioni esterne e 4 interne).

«Si tratta è una vera rivoluzione in Italia - dichiara il sindaco Carmine De Angelis. Chiusano è il primo comune che offre gratuitamente internet a casa con una velocità di 20 mega senza costi e facendo risparmiare ad ogni utente dai 300 ai 500 euro annui - spiega il primo cittadino. Il diritto all’accesso gratuito ad Internet ci pone in termini di servizi al pari delle più moderne città europee. A partire da lunedì sarà attivo il numero per istallare il servizio in ogni casa di Chiusano».

Proprio Chiusano è rientrato, infatti, tra i primi 2.800 comuni europei che hanno vinto un voucher “WiFi4EU”, l’iniziativa europea che promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l'Europa. Ma l'amministrazione comunale ha guardato oltre e insieme all'azienda M.A.C. srl, ha apensato di superare na nuova frontiera dei diritti: Internet gratis per tutti.

«L’accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale - precisa il Comune. La rivoluzione di Chiusano dimostra che, indipendentemente dalla posizione geografica e dalle condizioni economiche di ciascun cittadino, si possono garantire a tutti diritti fondamentali».