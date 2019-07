Zungoli, muore a 19 anni dopo un malore

Zungoli - Tragedia a Zungoli, muore una ragazza di 19 anni. La giovane chiama al telefono la madre per dirle di non sentirsi bene. Sul posto subito due ambulanze del 118. Le condizioni sono apparse subito gravissime, quando è giunta in pronto soccorso di Ariano ormai non c'era più nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento da parte di medici, cardiologi e rianimatori. La salma è stata trasferita in obitorio per i relativi accertamenti medico legali.