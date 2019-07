Montefore in ansia: scompare bimbo di 8 mesi con la madre

Bimbo di 8 mesi scomparso con la madre da alcuni giorni e il padre, disperato, ha chiesto aiuto ai Carabinieri di Monteforte, lanciando l’allarme. Ha presentato regolare denuncia di scomparsa, chiedendo di sapere dove sia suo figlio, chiede di poterlo riabbracciare. Sul caso indagano i militari della Compagnia di Baiano, che hanno diramato la segnalazione di scomparso su tutto il territorio delle province di Avellino e Salerno. Il genitore è in ansia perché non ha notizie del figlio neonato da alcuni giorni fa, quando lo ha visto per l’ultima volta tra le braccia della madre nei pressi dell’ufficio postale di Monteforte, nei pressi dell’ex ospedale. Ma l’uomo non ha notizie nemmeno di lei, della sua compagna, che non risponderebbe al telefono. Anche per questo teme per il bimbo di 8 mesi scomparso con la madre. Il cellulare potrebbe essere spento, ma paventa tante altre ipotesi. Con i suoi familiari il padre del bambino avrebbe cercato di ritrovare da solo il piccolo, ma poi ha chiesto aiuto ai Carabinieri e spera nel contributo di qualche testimonianza, spera anche in lumi da qualcuno che potrebbe aver visto la donna con l’infante in braccio.