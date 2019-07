NAPOLI - Gli atleti italiani impegnati nelle Universiadi di Napoli 2019 sono "entusiasti della sistemazione a bordo, dell’accoglienza ricevuta e dei servizi offerti" a bordo delle navi da crociera Costa e Msc: "Altro che prefabbricati...". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, facendo riferimento all’ipotesi alternativa per il villaggio degli atleti delle Universiadi che prevedeva la realizzazione di prefabbricati all’interno della Mostra d’Oltremare, ipotesi sulla quale il governatore campano si è più volte dichiarato contrario preferendo l’utilizzo di due navi da crociera attraccate al porto, "nel cuore di Napoli". De Luca ha visitato le due navi e a bordo ha incontrato gli atleti azzurri: "Ho voluto complimentarmi per le medaglie conquistate - scrive - e per quelle che si contenderanno in questi giorni sempre più intensi di gare. Complimenti e in bocca al lupo ragazzi. Viva gli azzurri dell’Universiade", conclude De Luca