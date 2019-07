NAPOLI - Un saluto per l’estate inaugurando la nuova sede di Sudd in via Toledo domani al quarto piano della Galleria Umberto. Sudd è fondazione che fa riferimento ad Antonio Bassolino, ex sindaci di Napoli e ex Governatore della Campania.

L’associazione ha come obiettivo favorire il dialogo e mettere insieme opinioni differenti.

Da tempo la fondazione organizza convegni e dibattiti in tutta la Campania con l’intervento di importanti ospiti. Si discute in particolare di sviluppo e Mezzogiorno.