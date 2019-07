Temperature da record ed incendi in diverse zone dell'Irpinia

IRPINIA - Il caldo record aggiunto agli incendi. Nella giornata di ieri, infatti, alla colonnina salita di molti gradi in poche ore si è aggiunta una nuova serie di roghi. A lavoro una squadra del Genio Civile di Avellino. A Lioni, in località Vallone Acqua delle Brecce, prontamente attivata la squadra della Comunità Montana Alta Irpinia, che insieme al personale della Sma e del Genio Civile fanno parte in questa fase della prima linea contro gli incendi boschivi sul territorio provinciale. Criticità anche in Valle Caudina, in modo particolare a Cervinara, dove è stata allertata la squadra della Sma Campania. Attivamente impegnati sul fronte degli incendi sono stati per ore anche i Vigili del Fuoco di Grottaminarda, intervenuti a Pietradefusi, alla località Vertecchia. La situazione è stata continuamente monitorata e coordinata con la massima attenzione dal dirigente responsabile della Protezione Civile della Regione Campania Claudia Campobasso. C’è massima allerta e anche una maggiore concentrazione di personale e mezzi, a partire dall’elicottero in dotazione al Centro di Mercogliano.