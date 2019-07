Lotta alla droga, altri due arresti a Montoro

Montoro - Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. L’attività condotta da Carabinieri in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita unitamente ad unità cinofila, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe. In tale contesto, i militari della Compagnia di Baiano negli ultimi giorni hanno eseguito numerose perquisizioni in tutto il territorio, soprattutto nelle varie ville comunali, luogo di aggregazione di molti giovani. L’attività ha portato alla segnalazione alla competente Autorità Amministrativa, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, di un 26enne ed un 30enne entrambi di Mercato San Severino. I due giovani, fermati durante un controllo alla circolazione stradale, rispettivamente dai Carabinieri delle Stazioni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore, all’esito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish e di uno spinello parzialmente combusto confezionato con analoga sostanza. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il 26enne, conducente dell’auto, oltre alla segnalazione alla Prefettura, è scattato anche il ritiro della patente di guida.