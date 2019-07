Avellino, ancora vandali in azione in Piazza Libertà

AVELLINO - All’indomani dell’intervento straordinario di pulizia di Irpiniambiente a Piazza Libertà tornano i barbari. Abbandonate bottiglie di plastica e di vetro e una tanica di olio il cui contenuto si è riversato sulla pavimentazione macchiandola. Il giorno prima la Piazza era stata tirata a lustro per l’Alzata del Pannetto e ai vandali è bastata una nottata per rimettersi in azione. I responsabili potrebbero ora essere individuati grazie alle telecamere. Ma reprimere non basta, bisogna educare dando il buon esempio. E pensare che siamo nel centro della città, a due passi da Palazzo Vescovile, da Palazzo Caracciolo, dalla sede della Prefettura, in una piazza nuova di zecca, rimasta chiusa per anni, e poi restaurata. Ora tocca ai cittadini.