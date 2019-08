Incendi bischivi, in Irpinia nove roghi in quarantotto ore

IRPINIA - Nove roghi in poche ore. Anche in questa settimana ci sono incendi boschivi da fronteggiare per il personale coordinato dal Genio Civile di Avellino. Le zone più colpite sono ancora una volta la Valle Caudina, la zona Altirpina e ufitana. La situazione più greave è quella registrata anche in prossimità di un’abitazione, che ha richiesto anche l’interventio dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino. A Luogosano, in località Molare, le fiamme hanno minacciato anche un’abitazione. Nella zona si sono vissuti attimi di paura, sul posto sono intervenuti gli uomini del Genio Civile agli ordini della dottoressa Claudia Campobasso ed i vigili del fuoco. Una volta spento l’incendio di Luogosano, la squadra del Genio Civile si è portata a Lapio. Da Luogosano, infatti, si vedeva l’inizio delle fiamme. Altri due incendi si sono verificati a Cervinara, in località Coppola e località Carbonara. Il Genio Civile ha provveduto ad attivare la squadra della comunità Montana Partenio. Si tratta dei roghi registrati solo nelle ultime quarantotto ore. E nel week end sono previste ancora temperature alte. Quindi c’è la massima allerta da parte del coordinamento delle attività della Protezione Civile sul territorio. Una vera e propria task forece quella coordinata dalla dottoressa Campobasso.