Laboratorio per confezionare droga nel soggiorno di casa. Un arresto

NAPOLI, - ARENELLA: I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia Vomero hanno arrestato un 60enne per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e denunciato per lo stesso reato una 56enne, entrambi incensurati del quartiere Arenella. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno notato sul tavolo del soggiorno un bilancino di precisione e alcuni residui di cocaina. Su una sedia una pressa utilizzata per confezionare e dare forma ai panetti di droga e una macchina per sottovuoto alimentare. In uno zaino nascosto dietro ad un mobile della stessa stanza, invece, i carabinieri hanno rinvenuto 930 grammi di eroina, 577 grammi di cocaina e 2,6 di marijuana. Sequestrata la droga e dopo le formalità di rito, il 60enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.