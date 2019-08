Benevento, incendio boschivo colposo: due denunce

Benevento - Denunciate due persone per incendio boschivo colposo a Sant'Agata dè Goti. Gli atti, depositati in procura ieri mattina, riguardano un rogo che si era sviluppato nei giorni scorsi in località 'Acquedottò. I carabinieri forestali, durante un controllo del territorio, avevano notato una colonna di fumo provenire da un fondo agricolo coltivato ad oliveto. Sul posto c'erano il proprietario del terreno insieme a un operaio che cercavano di spegnere le fiamme originate dalla bruciatura di erbacce e rovi. Poiché il rogo non era più controllabile e si stava estendendo anche a un bosco vicino, i militari avevano allertato le squadre del servizio antincendio boschivo della Comunità montana del Taburno e della Sma Campania che solo in tarda serata sono riusciti a domare l’incendio. Le fiamme nel frattempo avevano bruciato una superficie di circa 7.500 mq.