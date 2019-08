Lavoro sommerso, identificati 17 lavoratori in nero in provincia di Avellino

ROTONDI - La Guardia di Finanza di Avellino nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, ha effettuato numerosi controlli nei confronti di esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione ed intrattenimento, finalizzati alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi in materia di lavoro. L’attività ispettiva svolta nei confronti di cinque diversi operatori economici, ha consentito di accertare un ampio utilizzo di manodopera “in nero”, permettendo di individuare complessivamente n. 17 lavoratori totalmente sconosciuti agli enti previdenziali ed assistenziali. In un caso, presso un ristorante attivo nel comune di Rotondi, addirittura tutti e nove i lavoratori impiegati sono risultati non assunti. I settori operativi in cui sono state intensificate le azioni dei reparti del Corpo sono quelli tipicamente estivi e cioè la lotta all’abusivismo commerciale, all’evasione fiscale legata alle case-vacanze, alle truffe del carburante, al “caporalato” e alla contraffazione, ai prodotti non sicuri e ai traffici di droga, in parte destinata a rifornire i punti di spaccio principalmente verso le località di villeggiatura. Lo scopo del dispositivo di contrasto mira a impedire i fenomeni di concorrenza sleale posti in essere da operatori totalmente o parzialmente sconosciuti al fisco oltre che ad avere finalità preventive per mantenere alto il livello di sicurezza della salute dei cittadini. Le attività di controllo svolte sino ad ora costituiscono la prima fase del piano straordinario per la stagione estiva in corso e saranno ripetute per il restante periodo estivo con un’attenzione particolare verso le località connotate da una spiccata vocazione turistica o un consistente afflusso di persone.