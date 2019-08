CERVINARA- Ancora una villa svaligiata nella notte in Valle Caudina. Anche in questo caso i malviventi hanno portato via auto di lusso e oggetti di valore, approfittando del fatto che i proprietari si trovavano in vacanza. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via San Cosma a Cervinara, quasi ai confini con il comune di Rotondi.

Ad essere presa di mira la villa di un noto imprenditore della zona. Al momento in cui i malviventi sono entrati in azione, l'uomo era in vacanza all’ estero. I malviventi, sicuramente più persone con l’aiuto di un complice che era ben consapevole che i proprietari non fossero all’interno dell’abitazione, hanno aperto una porta usando un palo di ferro ed una volta al’interno hanno portato via tutto quello di prezioso c’era.

Dall'abitazione sarebbero stati portati via anche due auto di grossa cilindrata, una delle quali pare dotata di un sistema satellitare che ne avrebbe consentito l’individuazione nel pomeriggio di ieri, nel territorio del comune di Sant’Anastasia, nell’area vesuviana di Napoli. Un elemento che fa ritenere che ad agire ci siano anche criminali in trasferta.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Avellino.