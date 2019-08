Nasconde droga nei pantaloni e in una scatola di scarpe. Arrestata 23enne

SAN GIOVANNI A TEDUCCIO (NA) - Osservava la strada dall’atrio di un palazzo di Corso S.Giovanni a Teduccio e si assicurava che nessun “estraneo” si avvicinasse prima di essere riconosciuto. Il suo comportamento sospetto ha incuriosito i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale che, dopo una lunga osservazione, hanno deciso di intervenire. E’ così finita in manette per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, una 23enne di Portici già nota alle forze dell'ordie. La donna nascondeva in un pacchetto di sigarette una stecchetta di hashish e in tasca la somma contante di 45euro, ritenuta provento illecito. Nei suoi pantaloni i carabinieri hanno invece trovato 9 stecchette di hashish, per un peso complessivo di 80 grammi circa. Estesa la perquisizione anche nell’abitazione, i militari hanno sequestrato un’altra stecchetta di hashish e una bustina contenente 3,40 grammi di Marijuana. Le sostanze erano nascoste in una scatola di scarpe. Dopo le formalità di rito, la 23enne arrestata è stata sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio.