Fa esplodere una bomba sotto casa del padre, arrestato 20enne

Terzigno e Boscoreale (NA) - Un 20enne incensurato di Poggiomarino durante la notte ha posizionato un ordigno davanti l’abitazione del padre a Terzigno, sulla via panoramica. L’esplosione è stata potentissima: ha causato gravi danni alla facciata dell’edificio, danneggiato 4 auto in sosta e anche una macchina che in quel momento passava di lì, guidata da un 76enne che ha riportato lievi escoriazioni. Sul posto sono accorsi subito i carabinieri che stavano pattugliando la zona. L'intervento è stato così tempestivo da parte delle forze dell'ordine che hanno trovavano il 20enne e un suo amico che si stavano allontanando a bordo di uno scooter con la targa nascosta da nastro adesivo ma i militari hanno capito che avevano a che fare con la bomba e li hanno bloccati. Il ragazzo ha ammesso di aver compiuto il gesto per questioni economiche con il genitore. Entrambi sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Boscoreale e tradotti in carcere. Dovranno rispondere di detenzione di materiale esplodente, danneggiamento aggravato e lesioni. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco di castellammare di stabia.