Spaccio, nascondeva droga negli slip, arrestato 56nne di Pozzuoli

POZZUOLI (NA) -I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato un 56enne per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva ad un “cliente” un involucro in cambio di denaro. Prima che potesse fuggire e disfarsi delle sostanze eventualmente detenute, i carabinieri lo hanno bloccato e perquisito: nelle sue mutande 5 stecchette di hashish del peso complessivo di 16,90 grammi. Nella sua abitazione, invece, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish di 28,90 grammi. Era conservato in un vano nascosto dietro un mobiletto da bagno, coperto da prodotti di cosmetica. Sequestrata anche la somma contante di 175 euro, ritenuta provento di spaccio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura quale assuntore.