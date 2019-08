CANDIDA- Uno schianto che non ha dato scampo ad una quarantenne che viaggiava sulla strada del rientro dalle vacanze insieme al marito e ai due bambini. La tragedia è avvenuta sulla Cilentana, nel territorio del comune di Capaccio, quando il Suv sul quale viaggiava l’intero nucleo familiare, un Nissan Quasquai, per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato contro un guard rail che ha attraversato la vettura in pieno. Nell'incidente ha perso la vita proprio la madre di due bambini, la quanrantenne Virginia Scafarto, originaria di Castellammare ma residente in Irpinia, nel comune di Candida. Solo qualche lieve ferita per gli altri occupanti, ancora sotto choc per la scena che si sono trovati di fronte. La donna è rimasta incastrata nell’abitacolo. Si tratta dell’ennesimo incidente ha segnato quest'estate sulle strade del salernitano. Il tragico incidente è avvenuto in località Ponte Barizzo, a Capaccio Paestum. La donna si trovava al volante della sua auto, una Nissan Qashqai, quando si è schiantata frontalmente contro lo spigolo di un guard rail, le cui lamiere hanno poi attraversato la vettura da parte a parte. A bordo con la donna erano presenti anche il marito e i due figli, tutti miracolosamente illesi a seguito del terribile schianto. Per la donna invece non c'è stato nulla da fare. Trasportata in ospedale con codice rosso, l'impatto per lei è stato purtroppo fatale. L'intervento dei soccorsi è stato inutile per salvare la vita della donna. Per estrarre il corpo della signora si è inoltre reso necessario l'uso di cesoie e divaricatore idraulico da parte dei Vigili del Fuoco, che sono giunti in pochi minuti sul posto. La famiglia era di ritorno da una vacanza in Cilento, un rientro felice, fino al momento dello schianto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Compagnia, che si sono occupati di tutti gli accertamenti necessari a ricostruire quanto è avvenuto. Molto probabilmente sulla salma della quarantenne sarà effettuato un esame medico legale, anche per accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo, come un malore.