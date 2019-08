Sull’inquinamento del torrente Solofrana indaga anche la Procura di Nocera Inferiore

MERCANTO SAN SEVERINO (SA) - Solofrana e depuratore di Mercato S. Severino sono ormai la croce di tanti abitanti che insistono in un agglomerato di diverse decine di migliaia di abitanti che respirano i miasmi del fiume più inquinato d’Europa in cui scaricano non solo i reflui della concia delle pelli di Solofra, ma quelli urbani e di altre aziende che insistono lungo la valle dell’Irno e quella del Sarno. L’odore nauseabondo proveniente da questo micidiale cocktail di cromo e metalli pesanti sta causando problemi alla popolazione che non ne può più. Il colore delle acque e la presenza di schiume sembrano certificare non solo il pessimo stato delle acque superficiali, ma anche il cattivo funzionamento dei principali impianti di depurazione di Solofra e di Costa. Cosi privati cittadini e i sindaci della zona si sono allarmati e sono piovute denunce alla Magistratura e diffide alla Regione Campania ad intervenire sull’ormai grave e annoso problema ambientale. Nel mirino c’è l’assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola. La questione dei rifiuti sta assumendo toni drammatici in tutta la Regione Campania. Per capire cosa è che davvero non va bisogna conoscere il funzionamento del sistema depurativo, che può essere sintetizzato rapidamente: il distretto conciario di Solofra sversa le proprie acque di trattamento conciario nell’impianto di depurazione sito in sua prossimità. Qui esse subiscono un primo trattamento e vengono immesse nel collettore fognario dal quale, dopo l’attraversamento degli insediamenti residenziali di Montoro e di Mercato S. Severino, giungono al depuratore di Costa, ove subiscono un secondo trattamento. Attualmente l’impianto di Costa è in gestione alla Sogei, ma sta per subentrare la Gori. Potrebbe essere in questo passaggio di consegne ormai imminente la svolta per risolvere definitivamente il problema. Ma lo stanziamento di fondi per oltre 4 milioni di euro da parte della Regione Campania ha subito una battuta d’arresto nell’emanazione dei decreti attuativi e intanto è passato circa un anno. Ormai l’Assessorato all’ambiente è subissato di richieste, diffide ed esposti. L’ultimo in ordine di tempo è del sindaco di Mercato S. Severino Antonio Somma che ha anche inviato il Comandante della Polizia municipale ad effettuare un sopralluogo e ha diffidato Regione Campania con un duro esposto inviato in Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Qualche giorno prima lo aveva fatto il Presidente del Consiglio comunale Fabio Iannone che consegnerà la tessera elettorale alle prossime elezioni regionali se il problema non venisse risolto. Esposti sono stati inoltrati anche dai sindaci di Roccapiemonte e Castel S. Giorgio per i miasmi del torrente Solofrana Non solo è interessata la sponda irpina. Adesso sull’inquinamento del torrente Solofrana indaga anche la Procura di Nocera Inferiore. C’è un fascicolo aperto che si sta riempiendo di dati, denunce anche di semplici cittadini. La sindaca di Castel San Giorgi Paola Lanzara ha presentato un esposto alla magistratura ed ha chiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. Ha contemporaneamente allertato anche Genio civile, regione Campania, Arpac, Consorzio di Bonifica della Valle del Sarno, Asl e Gori. “Abbiamo ricevuto innumerevoli segnalazioni – ha scritto la prima cittadina di Castel San Giorgio – per le esalazioni provenienti dal torrente Solofrana le cui acque appaiono di vari colori dal rosso all’ocra. Bisogna andare fino in fondo – ha aggiunto subito dopo aver incontrato i cittadini – e procedere ad una attenta analisi di eventuali scarichi abusivi presenti sul territorio o comprendere se le acque arrivano già in questo stato da altri territori lungo il percorso”. Tra le frazioni Costa, Valle, Piazza del Galdo, S. Eustachio di Mercato S. Severino si è costituito un comitato di cittadini che chiedono l’attivazione di centraline che segnalino il grado di inquinamento e un registro dei tumori. Inviteranno a giorni gli Enti preposti alla salvaguardia dell’ambiente ad un pubblico confronto. Intanto il consigliere regionale Gen. Carmine De Pascale, originario di Mercato San Severino, ha sentito l’Assessore Bonavitacola che ha promesso lo sblocco dei fondi per adeguare l’impianto del Depuratore PS3. Un ennesima promessa? Oppure l’azione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore indurrà l’Ente competente ad intervenire definitivamente?

Antonio Corbisiero

Antonio Corbisiero