Bisaccia, case ad un euro, al via le manifestazioni di interesse

BISACCIA - Partiranno ufficialmente nella giornata di domani alle 9 e termineranno il prossimo 16 settembre alle 12, le manifestazioni di interesse per l’assegnazione di 8 immobili comunali, siti nel centro storico di Bisaccia, al valore simbolico di un euro per finalità imprenditoriali o abitative. L’iniziativa messa in campo dall’amministrazione di Bisaccia guidata dal primo cittadino Marcello Arminio punta, come evidenziato dalla delibera pubblicata lo scorso 12 agosto, al “recupero della funzione abitativa e alla rivitalizzazione del Centro Storico, mediante la riqualificazione del tessuto urbanistico edilizio favorendo l’insediamento abitativo di famiglie, di attività turistico ricettive e di negozi o botteghe artigianali”. E’ evidente, però, che il Comune altirpino punta anche a combattere l’emergenza spopolamento e la crisi lavorativi che attanaglia, oramai da anni, l’intera provincia.

Nel documento, si specifica anche che “gli immobili oggetti oggetto della proposta versano in gravi condizioni di degrado strutturale”. Da qui l’obbligo, per chiunque decida di acquistarli, di completare i lavori entro 36 mesi dalla data di inizio degli interventi. Al possono partecipare ditte individuali, società, cooperative, cittadini privati, imprese artigiane e commerciali, nonché associazioni culturali, musicali e sportive.