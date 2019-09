Aggrediscono personale del 118. Due persone denunciate dai carabinieri

SANT’ANTIMO (NA) - Un 35enne e un 43enne, entrambi di Sant’Antimo e già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri della locale tenenza per minacce, lesioni e resistenza a publico ufficiale. Avevano chiesto l’intervento di un’ambulanza per assistere il nipote 18enne, coinvolto poco prima in un incidente stradale. Quando sono arrivati i soccorsi i due hanno preteso di salire a bordo dell’ambulanza. Non gradendo il rifiuto del personale medico, il più giovane dei due ha afferrato il braccio della dottoressa intervenuta e l’ha sbattuta a terra. Il 43enne, invece, si è prodigato nel minacciare la donna, promettendole gravi ritorsioni se non avesse permesso loro di presenziare ai soccorsi. Impaurita, la dottoressa ha lasciato che i due entrassero in ambulanza e giunta al pronto soccorso ha dovuto anch’ella ricorrere alle cure di un collega. Cinque i giorni di prognosi per una contusione al ginocchio e alla spalla.