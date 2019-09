Salvò una donna, ricompensa al merito per Biancolino

AVELLINO- Una ricompensa al merito civile per Raffaele Biancolino, bomber sul campo e anche nella vita. E’ quanto deciso dalla giunta comunale di Avellino, che ha deliberato di « proporre al Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli affari generali e del personale - il conferimento della ricompensa al valore civile ... per il gesto di eccezionale coraggio ed alta virtù civica compiuto il 18 settembre 2018 nell’operazione di salvataggio di una persona esposta ad imminente e grave pericolo». L’iniziativa parte dal Prefetto di Avellino, Maria Tirone, che ritenendo Biancolino meritevole di una ricompensa al valore civile per il lodevole gesto compiuto, ha invitato il Comune di Avellino, sul cui territorio sono avvenuti i fatti, ad adottare, un’apposita delibera di Giunta di proposta di conferimento da inviare al Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli affari generali e del personale. La vicenda è quella avvenuta il 18 settembre 2018 quando la donna, mentre passeggiava lungo Corso Europa, veniva raggiunta dall’ex compagno G. G. e da questi aggredita con un martello. Udite le urla della vittima, ripetutamente colpita dall’aggressore, Biancolino, allertato dalla moglie che si trovava con lui all’interno del negozio di cui è titolare era prontamente intervenuto , impedendo, così, che la vittima potesse riportare danni irreversibili. Sfuggito l’aggressore dalla presa, Biancolino prestava i primi soccorsi alla donna in attesa dell’arrivo del 118. Una vicenda per cui è stato chiesto il conferimento della ricompensa all’ex calciatore.