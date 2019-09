Spaventoso incendio a Pianodardine, una nube nera avvolge l’area industriale

in aggiornamento

AVELLINO – Uno spaventoso incendio alla ICS, Industria Composizione Stampati, fabbrica che produce batterie, accompagnato da una coltre di fumo nerissimo, sta avvolgeno in questo momento l’area industrale di Pianodardine. Sul posto vigili del fuoco e Forze dell’Ordine.

L’intera area, in via precauzionale, è stata evacuata, mentre gli amministratori locali hanno raccomandato di non uscire di casa. Un vigile del fuoco ha accusato un malore mentre era intento ad estinguere le fiamme. Sul luogo anche i tecnici dell'Arpac.

Il Prefetto di Avellino, Maria Tirone, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi stato di emergenza per l’incendio che sta interessando l’area.

La nota pervenuta dal Comune di Avellino

In merito all’incendio che si è sviluppato presso uno stabilimento industriale sito in località Pianodardine ed a seguito del propagarsi di una densa nube di fumo prodotta dall’incendio, nelle more di conoscere maggiori dettagli circa l’evento in atto, si raccomanda ai cittadini di Avellino di tenere cautelativamente chiuse le aperture verso l'esterno. Si raccomanda, altresì, di limitare gli spostamenti in luoghi all’aperto allo stretto necessario e di seguire le informazioni trasmesse da radio e tv.