Aperta l’inchiesta sul rogo ICS di Pianodardine

AVELLINO- Un fascicolo aperto ad horas per incendio colposo, a cui nelle prossime ore, insieme alle prime iscrizioni nel registro degli indagati potrebbero aggiungersi anche altre ipotesi di reato, come quelle legate al disastro ambientale e all’inquinamento. La Procura di Avellino ha subito avviato gli accertamenti sul rogo della ICS di Pianodardine. Mentre sul posto il Procuratore Aggiunto Vincenzo D’Onofrio insieme ai vertici delle forze dell’ordine ha voluto coordinare di persona gli accertamenti, a Palazzo di Giustizia invece il sostituto procuratore di turno, il pm Cecilia Annecchini ha conferito urgentemente l’incarico di accertamenti su alcuni fondamentali aspetti della vicenda al consulente della Procura Giovanni Auriemma, l'esperto che si è occupato anche dell'Isochimica e della vicenda acqua al tetracloroetilene di Solofra e proprio nell’area di Pianodardine ha presieduto agli accessi alle aziende nell’ambito dell’inchiesta sull’inquinamento ed in particolare per il rogo alla Novolegno di Arcella, la fabbrica a poca distanza dal luogo dove è scoppiato ieri l’inferno. L’accertamento principale che sarà compiuto riguarda in particolare la causa del rogo, in particolare se come si ipotizza possa trattarsi di un a natura colposa o di un incendio doloso. Ma i risvolti dell’accertamento sono anche legati ai profili della sicurezza dell’impianto e soprattutto al rispetto delle normative antincendio da parte dell’azienda che gestisce la fabbrica di materiale di plastica di copertura delle batterie. E anche le modalità di stoccaggio delle pedane e dei materiali depositati nell’area di carico e scarico merci dell’azienda a Pianodardine. Alla luce degli accertamenti che saranno compiuti già dopo la fase di spegnimento, priorità nelle operazioni da parte dei Vigili Del Fuoco, sarà anche più chiaro se ci potrebero essere integrazioni alla consulenza che è stata assegnata da parte della Procura di Avellino ad Auriemma. Intanto, nel pomeriggio di ieri, in Questura è stato convocato e ascoltato alla presenza dello stesso Procuratore Aggiunto Vincenzo D’Onofrio e del consulente, già al lavoro, il responsabile dello stabilimento della Ics, che è stato convocato dalla S quadra Mobile di Avellino. Un lungo interrogatorio, per cui non si esclude che possano esserci anche sviluppi investigativi.

Gli accertamenti saranno condotti sia dal personale agli ordini del vicequestore Michele Salemme, che in questa prima fase si sono occupati delle sommarie informazioni testimoniali dei vertici dell’azienda e di alcuni operai, presenti al momento in cui sono divampate le fiamme e ai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, agli ordini del maggiore Giuseppe Capoluongo, oltre agli accertamenti delegati dalla Procura ai Vigili del Fuoco agli ordini del comandante Luca Ponticelli .L’area del rogo e i resti delle spaventose fiamme che hanno divorato in pochi minuti l’area di stoccaggio ed il capannone, saranno sottoposti a sequestro da parte della Procura della Repubblica di Avellino al termine delle delicate e lunghe operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, che sono andate avanti anche nel momento in cui scriviamo e hanno colpito anche uno dei capannoni dello stabilimento, proprio alle porte dell’area di carico e scarico di merci. Un accertamento che non sarà certo facile e veloce quello per i pm avellinesi. a.r