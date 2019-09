AVELLINO - Continuano i rinvii e gli annullamenti di manifestazioni e appuntamenti all'aperto, programmati in città e in provincia. Rinviata a data da destinarsi la camminata rosa prevista per questa mattina con partenza da Mercogliano. Ad annunciarlo il senologo della Breast Unit del Moscati di Avellino e Consigliere regionale della Campania, Carlo Iannace, organizzatore e promotore della marcia per la prevenzione insieme alle Amdos e Amos irpine, Noi in Rosa, Oltre il rosa la Forza della vita e altre associazioni che divulgano l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Una scelta alla luce di quanto accaduto ieri alla ICS di Pianodardine ad Avellino, nonostante i primi rilevamenti Arpac non abbiano fornito dati allarmanti. "I dati forniti dall'Arpac al momento non sono preoccupanti ma nemmeno definitivi - ha affermato Iannace dopo una visita all'opificio interessato dall'incendio, insieme al vicepresidente della Campania Fulvio Bonavitacola e al commissario Arpac Stefano Sorvino -. Il nostro scopo è diffondere la prevenzione e non possiamo inneggiare alla vita e alla prevenzione subito dopo quello che è accaduto ieri a Pianodardine. Attendiamo i dati ufficiali e intanto ci mettiamo a lavoro per riorganizzare la Camminata Rosa, così anche i tantissimi partecipanti previsti saranno più tranquilli. A breve comunicheremo la nuova data per camminare insieme per la vita". L’organizzazione di Avellino Summer Fest comunica che tutti gli eventi in programma fino a martedì 17 settembre sono rinviati a data da destinarsi. Rinviato anche l'ultimo appuntamento con la Festa della Pizza e Birra di Avellino, prevista nella giornata di ieri a Piazza Kennedy, non si terrà. "Da parte nostra - spiegano gli organizzatori - eravamo pronti a riprendere la manifestazione, ma vista l’ordinanza del sindaco di Avellino, ci è sembrato opportuno soprassedere". Rinviato a data da destinarsi anche lo musicale di Peppe Servillo & Solis String Quartet in programma stasera, alle 20.30, in corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Stessa scelta per la manifestazione "Zizzinella is over" prevista per la giornata di ieri a Montefredane, rinviata a data da destinarsi. Una decisione assunta di comune accordo dal Comune di Montefredane, la Proloco e il Comitato Sagra. Rinviato a data da destinarsi anche il Fiano Music Festival ad Aiello del Sabato.