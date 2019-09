AVELLINO - «E' del tutto evidente che in Campania il tema dei roghi riguarda molto la delinquenza organizzata e le lavorazioni in nero di piccole attività, che cercano di evitare gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti speciali attraverso pratiche illecite. E necessario un impegno straordinario del ministero dell’Interno che ha la responsabilità del controllo del territorio. Nei prossimi giorni solleciteremo uno sforzo maggiore». Così il governatore Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione del sottovia a Cava dè Tirreni , commentando gli ultimi incendi che hanno coinvolto Battipaglia e Pianodardine . «In serata potremmo avere dei dati completi sulla qualità dell’aria, mentre per la diossina dobbiamo aspettare 48 ore. I primi dati sembrano indurre a qualche motivo di tranquillità, rispetto alle preoccupazioni molto serie e giustificate che erano sorte alla luce dell’impatto anche visivo dell’incendio». Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente, ha effettuato ieri mattina un sopralluogo a Pianodardine nei pressi della fabbrica Ics andata in fiamme ieri. «Precisiamo che questo è uno stabilimento industriale, quindi evitiamo equivoci e assimilazioni con altri settori come quello per la gestione dei rifiuti - spiega. E’ andata a fuoco la materia prima. Qui c'era un accumulo di plastica perché parliamo di un impianto che la utilizza come materia prima. Quindi si tratta di capire se sono state adottate tutte le precauzioni del caso in fase di stoccaggio. Saranno gli organi competenti a dire se si è trattato di un fatto occasionale o se c'è stato qualche intento doloso, ma oggi è ancora presto per dirlo». Quanto accaduto ad Avellino, però, impone una riflessione sulle norme di sicurezza negli impianti industriali. E sulla necessità di far ripartire lo Stir ha aggiunto: « Lo Stir ha bisogno di tornare presto a funzionare perché è il terminale dove confluiscono i rifiuti indifferenziati dei Comuni, l’effetto poi sarebbe a catena in negativo. ».