Napoli - Vergona Pala Trincone: si riapra immediatamente la struttura!!

NAPOLI - Dopo nemmeno due mesi dalla conclusione delle Universiadi e più di un milione di euro spesi per riqualificare la struttura, il Palazzetto dello Sport di Monterusciello, "Pala Trincone", chiude i battenti. La concessione all'attuale gestore è scaduta da tempo e l'Amministrazione non ha ancora provveduto ad avviare le procedure per un nuovo affidamento. Il risultato è la chiusura dell'impianto con atleti ed Associazioni costretti a trovare spazi di fortuna per poter svolgere le proprie attività. Intanto, per impedire atti vandalici il Comune ha affidato all'esterno un servizio di vigilanza al costo di 10.000€. Non si è fatta attendere la protesta in rete di numerosi cittadini a cui è seguita la dura presa di posizione del M5S di Pozzuoli, che condanna l'inerzia dell'Amministrazione e propone l'apertura immediata con una gestione comunale in collaborazione con le Associazioni.

«Le Universiadi a Pozzuoli sono passate quasi inosservate, l'Amministrazione Figliolia non ha saputo minimamente utilizzarle per la promozione del nostro territorio. Ma quello che sta accadendo ora è a dir poco vergognoso ed è frutto della cronica non volontà e/o incapacità di programmazione di questa maggioranza. La concessione è scaduta da diversi anni e l'Assessore all'Urbanistica ed il Sindaco ne sono pienamente coscienti da tempo. Così come sanno dei contenziosi milionari su acqua e rifiuti aperti con l'attuale gestore - dichiarano i due consiglieri pentastellati, Antonio Caso e Domenico Critelli, che concludono - Un nuovo bando vedrà un'assegnazione fra un anno se tutto va bene. È già accaduto con la piscina comunale di Lucrino rimasta chiusa per oltre due anni. Il solito spreco di denaro pubblico. A pagarne le conseguenze non possono essere sempre e solo i cittadini. Si riapra immediatamente la struttura gestendola internamente in sinergia con le Associazioni. Almeno dopo il danno ci risparmieremo la beffa.»