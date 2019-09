AVELLINO – Una forma di protesta pacifica dopo aver ricevuto ampie garanzie dal manager dell'Als Avellino, Maria Morgante, sull'imminente redazione e pubblicazione del un bando per fornire terapie, assistenza e presa in carico per i bambini autistici della provincia di Avellino. Quella promossa dalle associazioni "InAu-Incontra Autismo”, “Angsa Campania Onlus”, “Ass.ne Amaranto”, “T.D.M. Garante Diverse Abilità”, “M.I.D. Movimento Italiano Disabili”, ieri mattina prima davanti alla sede dell'Azienda via Degli Imbimbo, poi in una sorta di assemblea pubblica negli spazi interni.

Il manager Morgante, in un primo momento fuori sede per altri impegni istituzionali, saputo dell'organizzazione della protesta, aveva incontrato una delegazione di associazioni già lunedì pomeriggio, per accogliere le loro richieste. "Ci sono intese positive con le associazioni, abbiamo fatto il punto della situazione e raggiunto un accordo– ha assicurato il direttore sanitario– Ci sarà un tavolo tecnico ristretto, insieme definiremo le condizioni per rendere pubblico il bando e arrivare all’aggiudicazione del servizio. Ci siamo soffermati sulle professionalità che dovranno garantire le prestazioni. Ora dobbiamo definire in maniera certa i punti del capitolato. I tempi sono quelli del codice degli appalti, non prima di cinque o sei mesi".

Nel corso del tempo le rassicurazioni sono state tante, e anche in questa occasione la dottoressa Morgante ha preso degli impegno precisi. «Speriamo che queste non siano promesse di Pinocchio - ribattono igenitori - visto che fino ad ora i fatti stanno a zero. Una cosa deve essere chiara, dai vertici dell’Asl all’ultimo cittadino, l’autismo è trattabile. Manifestiamo per la dignità e la vita dei nostri figli e dell’intera famiglia. L’autismo è trattabile solo se c’è una presa in carico globale che interessa tutti, in primis la dirigenza dell’Asl. Bisogna cominciare a fare qualcosa di concreto che non sia solo l’inaugurazione del centro di Valle e di Sant’Angelo dei Lombardi. Per i nostri figli è importante vivere in mezzo agli altri e questo è possibile solo con trattamento intensivo e precoce di A.B.A. e di una presa in carico globale che riguardi comuni, ambiti di zona, Asl, provveditorato e l’intera comunità. Ci permettiamo di dire che senza l’aiuto della comunità saremo lontani dalle esigenze reali dei nostri figli».

Quindi i genitori coinvolgono anche il Provveditore agli studi, Rosa Grano: “I nostri figli imparano, non di meno, lo fanno in modo diverso. Noi non vogliamo curare la disabilità, vogliamo creare delle abilità che consentano ai nostri figli di essere alla pari dei loro coetanei. E questo si può fare con i trattamenti adeguati, sia a livello quantitativo che qualitativo. L’inclusione è fondamentale e vorremmo che di questo tema se ne facesse carico tutta la società”.