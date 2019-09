L’addio al piccolo Diego, il parroco: strazio, basta parole

AVELLINO- Un silenzio surreale e le lacrime di papà Amtonello e dei suoi familiari. E’ in un clima di dolore e grande compostezza che intorno alle sedici viene accolta davanti al sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie la piccola bara bianca di Diego Fasulo, tre mesi, ucciso dalla mamma Loredana. "E' difficile trovare un senso – dice il parroco, mentre un'interprete dei segni, col volto distrutto dal dolore, riporta le sue parole – eppure proprio Gesù risorto può essere la chiave. Aiutarci a ricordare che dopo la morte c'è sempre una rinascita. Oggi noi non preghiamo per questo piccolo angelo, ma lasciamo che sia lui, con il suo cuore candido, a intercedere per noi. Per questo mondo spesso crudele che ha bisogno di essere salvato".Le parole del parroco, Gianluca Manganelli per confortare quanti hanno voluto dare l’ultimo saluto al piccolo angelo. "Essere intorno a questo piccolo corpo è un dolore straziante e un'occasione di riflessione. Ma nessuno è qui per giudicare". Sono parole di conforto ma anche di riflessione per kla tragedia che si sta vivendo, quelle del sacerdote di fronte alla bara di un bimbo a cui è stata negata la vita, quasi sicuramente da chi gliel aveva donata, sua madre. Nelle letture ha scelto volutamente del Vangelo di Marco vv. 33-37. “Oggi ogni parola sarebbe superflua – ha spiegato Padre Manganelli – L’unica risposta è il silenzio. Un silenzio per accompagnare il piccolo Diego in cielo”. C’è tutta la comunità di papà Antonello e mamma Loredana, che si sono stretti accanto alla famiglia.

Ai funerali non ci sono i nonni materni, che in mattinata, attrabverso una lettera affidata al legale della trentaquattrenne, l’avvocato Michele Maselli, avevano espresso i motivi per cui non sarebbero stati presenti. "che non si recherà al funerale del piccolo Diego per il timore di subire attacchi verbali dai partecipanti.

In una vicenda come questa – specificano i parenti dell'indagata - l'esposizione mediatica é stata accompagnata dalla solita ondata di commenti intrisi di odio e di superficialità, propri di chi nulla sa della gestione intrafamiliare di una persona sordomuta. Il timore di essere esposti a tali ingiustificate e destabilizzanti esternazioni ha indotto la famiglia a prendere tale sofferta decisione. Troppo spesso, in vicende come queste, la faciloneria e la superficialità di veri e propri haters causa vere e profonde ferite emotive. Inutile dire che drammi del genere imporrebbero il silenzio ed il rispetto, proprio di persone connotate da umanità. Nessun biasimo per costoro, un solo monito ed insegnamento: "Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato" (vangelo di Luca 6:+,37). La famiglia Morelli preghera' per il piccolo Diego da lontano”. Nella cella del carcere di Benevento, dove si trova accusata dio omicidioo volontario, Loredana Morelli continua a non collaborare con i magistrati della Procura di Benevento. Nessuna risposta ad una vicenda così drammatica, come quella che ha portato una madre a togliere la vita al suo piccolo di pochi mesi. Per questo motivo continua ad esserci grande incredulità su tutta la vicenda.