Salerno, Angrisani (M5S): Dopo incendio Monte Saretto pericolo idrogeologico

SARNO - "Sono in costante contatto con l'amministrazione comunale ed altri enti per avere aggiornamenti costanti sull'incendio che ha sconvolto la città di Sarno, e che ha colpito il Monte Saretto. Le fiamme sono state quasi completamente domate dopo l'intervento degli elicotteri di stamane. Ora oltre ad individuare le responsabilità su come è potuto accadere questo disastro, dobbiamo pensare anche al dopo. Con l'approssimarsi della stagione autunnale e l'arrivo delle piogge il rischio idrogeologico, in una terra come quella di Sarno, è molto alto. Urge una cabina di regia tra Amministrazione Comunale, Prefettura, Protezione Civile, Regione Campania, Provincia di Salerno, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Ambiente. La cura e la salvaguardia delle nostre montagne, degli alberi, della fauna come della flora, sono essenziali sia per il nostro ecosistema che per la sicurezza dei nostri territori". Così in una nota la senatrice del M5S, Luisa Angrisani.