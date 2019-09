Napoli, controlli a tutela del lavoro da parte dei carabinieri  e del nucleo Ispettorato del lavoro

NAPOLI - In un bar su via Carbonara , i militari hanno scoperto che il titolare 55enneteneva alle sue dipendenze 2 lavoratori irregolari; aveva inoltre installato un sistema di videosorveglianza pur non potendo farlo.

E' stato denunciato e sanzionato per circa 62mila euro; l’attività è stata sospesa. I controlli sono proseguiti sulla stessa strada per svolgersi in un bar a pochi metri dal primo. Qui i carabinieri hanno scoperto un altro lavoratore irregolare. La giovane titolare è stata denunciata e sanzionata per circa 28mila euro.