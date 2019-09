Pistola nell’armadio Arrestato Genovese

AVELLINO- Una pistola semiautomatica calibro 7.65, completa di caricatore con 8 cartucce, pronta all’uso nell’armadio della sua abitazione ed altre munizioni nascoste in un calzino. L’ex consigliere comunale Damiano Genovese, 36 anni, per questo motivo è finito in carcere con l’accusa di detenzione abusiva di armi e di ricettazione. Come appurato dai Carabinieri infatti, la pistola scoperta è risultata essere stata asportata nel corso di un furto in un’abitazione di Avellino (unitamente ad altre armi), perpetrato nel 2015.

Nella mattinata si dovrebbe celebrare anche l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri. Molto probabile che non ci sarà una direttissima ma che la richiesta della Procura sarà discussa davanti al Gip nell’udienza a Bellizzi Irpino. Il trentaseienne è difeso dal penalista avellinese Claudio Mauriello. Una decisione che dovrebbe arrivare nel pomeriggio, dopo l’udienza a Bellizzi Irpino. Per gli investigatori, il trentaseienne sarebbe «gravitante nell’area del clan Partenio di Avellino». Genovese, che è stato negli ultimi anni a causa della sua passione politica al centro delle polemiche per la sua parentela stretta con uno dei capi del clan Partenio, suo padre Amedeo, alle ultime amministrative era stato escluso dalla corsa. Ma non era mancata una polemica a distanza con il presidente della Commissione Bicamerale Antimafia Nicola Morra, che ad aprile aveva detto: «Le responsabilità penali sono personali, così come le colpe dei padri non devono ricadere sui figli; ciò premesso mi auguro che Damiano Genovese, figlio del boss Modestino Genovese, condannato al 41bis, si dissoci nettamente dal padre.»