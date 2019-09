Colpi di kalashnikov sulle auto di Genovese

AVELLINO- Raffiche di kalashnikov dopo la bomba nell’auto dell’imprenditore Sergio Galluccio, quelle rivolte all’indirizzo delle vetture dei familiari di Damiano Genovese. Un’altra inquietante vicenda, avvenuta, stando alle indiscrezioni nella stessa notte tra sabato e domenica. Pochi chilometri di distanza segnati dall’escalation più cruenta. Prima l’ordigno azionato a distanza nell’Audi Q3 di Sergio Galluccio, che da poco aveva parcheggiato la sua vettura dopo essere rientrato dalla serata della Festa della Pizza di cui è stato uno degli organizzatori. Una deflagrazione violentissima. Auto distrutta. Nella stessa notte, a qualche chilometro di distanza, a Contrada San Eustachio, sono tre le vetture che finiscono nel mirino di un vero e proprio raid. Armi da guerra, raffiche che centrano le vetture. Almeno stando alle indiscrezioni si tratta dei potentissimi kalashnokov. Come per l’ordigno c’è un messaggio preciso. Quello che ad agire sono professionisti, armati di tutto punto e pronti a portare la sfida criminale fin sotto casa dei loro obiettivi. Una città assalita. La vittima del raid è proprio Damiano Genovese, 36 anni, incensurato ma con una parentela pesante. E’ il figlio di Amedeo Genovese. L’intimidazione non viene denunciata. Delle raffiche di kalashnikov non si sarebbe saputo nulla, se il giorno dopo proprio alla porta del trentaseienne ex consigliere comunale non si fossero presentati i Carabinieri. Le indagini sono condotte dai militari della Compagnia di Avellino e anche dal Nucleo Investigativo dell’Arma. A Palazzo di Giustizia tocca al giovanissimo sostituto procuratore Vincenzo Toscano affrontare i primi adempimenti della ore di escalation che hanno portato il livello di attenzione sulla criminalità cittadina al massimo, cosa che non accadeva da anni. Le vetture sono state sottoposte a sequestro da parte dei Carabinieri agli ordini del capitano Quintino Russo, che ora procedono per verificare il collegamento tra gli inquietanti episodi registrati