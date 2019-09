Napoli, servizio controlli straordinari dei carabinieri in centro

NAPOLI- Controlli del territorio straordinari da parte dei carabinieri della compagnia di Napoli centro col supporto di quelli del reggimento Campania, nucleo radiomobile, nucleo ispettorato del lavoro e con i rinforzi dall’alto del nucleo elicotteristi. Il servizio, segnale visibile della costante e rassicurante presenza dei carabinieri, è stato improntato prevalentemente alla ricerca di pregiudicati. è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi un 24enne del quartiere San Carlo Arena che, durante un controllo in piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Sanzionati 3 bar del centro storico per 56mila euro circa in totale: si tratta di Sanzioni amministrative per la mancata tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni o per impiego di personale “a nero”.

Segnalati alla prefettura 4 assuntori di stupefacente: 2 i grammi di marijuana sequestrati.

Controllate 126 persone ed elevate 13 contravvenzioni al codice della strada per più di 9mila euro in tutto: i militari hanno fermato 3 veicoli senza copertura assicurativa e 2 senza revisione.