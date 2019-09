Omicidio Tornatore, ergastolo a Vietri

MONTORO - Fine pena mai. Sono da poco passate le dodici e trenta quando il presidente della Corte di Assise di Avellino Luigi Buono legge in aula il dispositivo della sentenza nei confronti di Francesco Vietri, alias formaggino, il principale imputato per il delitto di Michele Tornatore, avvenuto il 4 aprile 2017 a Montoro a quanto pare nel capannone di Vietri con due colpi di pistola in testa e poi bruciato nella sua Nissan Almera in località Serre di Contrada. Ergastolo con isolamento diurno. Così come aveva invocato in aula al termine di una lunghissima requisitoria il pm antimafia Simona Rossi, il magistrato che aveva coordinato le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino. In aula ci sono anche loro, il capitano Quintino Russo e la sua squadra. A dare lustro al lavoro dei suoi uomini c'è anche il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Massimo Cagnazzo. Confermata la condanna invocata anche nei confronti di Pasquale Rainone, accusato del concorso nella distruzione del cadavere del sessantatreenne di Contrada. Sei anni per il trentunenne di Fisciano scarcerato dopo alcuni mesi e difeso dal penalista Marino Capone. In aula ad ascoltare il verdetto c'erano anche gli stessi imputati. Vietri e difeso degli avvocati Anna Caserta e Italo Benigni.