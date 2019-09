L’assessore Giacobbe picchiato sotto casa C’è il primo indagato

AVELLINO- Tre sospettati dell’aggressione ai danni dell’Assessore comunale alla Sicurezza Giuseppe Giacobbe sono stati condotti nella prima serata di ieri in Via Brigata presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e un indagato per favoreggiamento e lesioni. Si tratta di un ventisettenne avellinese, tra i soggetti condotti in Caserma ieri pomeriggio. I Carabinieri della Compagnia di Avellino infatti hanno subito cercato di stringere il cerchio sui sospettati della brutale aggressione all’esponente della giunta comunale guidata da Gianluca Festa. La svolta è arrivata a stretto giro, grazie alle immagini della videosorveglianza ed in particolare i veloci accertamenti che sono stati condotti dai militari agli ordini del capitano Francesco Pirronti. Nella prima serata sono scattate le perquisizioni e sono stati condotti in caserma i sospetti. Dopo qualche minuto sono arrivati in Via Brigata anche alcuni avvocati. Molto probabile che nei loro confronti siano state avanzate dai militari dell’Arma delle contestazioni. Quella che è stata certamente addeebitata ad uno dei soggetti condotti a Via Brigata. Sulle decisioni spetterà al sostituto procuratore di turno, il pm Cecilia De Angelis , che dovrà decidere sulle posizioni dei sospettati condotti in caserma. In città il tam tam sull’identità dei presunti autori del raid ai danni dell’assessore sono scattati subito. Si tratta comunque di tre soggetti già noti alle forze dell’ordine, tra l’altro almeno due di loro residenti a Rione Mazzini. Sono tutti già noti e anche orbitanti nella criminalità della città di Avellino. La svolta negli accertamenti e negli interrogatori da parte dei militari dell’Arma potrebbe dunque giungere già nella notte.