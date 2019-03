Terrorista con mandato internazionale arrestato a Caserta

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino algerino di 45 anni, ricercato in campo internazionale poiché colpito da mandato di cattura emesso dal Tribunale di Constantine (Algeria) per partecipazione a organizzazione terroristica. Lo straniero aveva lasciato l'Algeria nel 2014 per raggiungere la Siria e unirsi alle milizie dello Stato Islamico.

L'uomo è stato bloccato dalla Digos di Caserta all'interno di un casale abbandonato nel Comune di Acerra, in provincia di Napoli. "Grazie alle Forze dell'Ordine! Non diamo tregua ai criminali", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito dell'operazione antiterrorismo da poco conclusasi in Campania.