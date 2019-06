Bimba morta nel salernitano: padre accusato nega ogni colpa

Si è difeso negando ogni addebito Giuseppe Passariello, il padre della bimba di otto mesi deceduta tra venerdì e sabato notte nell'Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno. Il 37enne da domenica sera è in carcere a Salerno in quanto destinatario di un provvedimento di fermo d'indiziato del delitto d'omicidio volontario aggravato. Stamane l'uomo è comparso dinanzi al gip Luigi Levita per l'udienza di convalida che si è svolta nella casa circondariale salernitana.

Difeso dall'avvocato Silvio Calabrese, il 37enne - stando a quanto si apprende - si è difeso dalla pesante accusa che gli viene contestata dalla Procura di Nocera Inferiore (Salerno), ricostruendo quanto accaduto in quella tragica sera. L'udienza, iniziata pochi minuti dopo mezzogiorno, è terminata intorno alle 15.45. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato la decisione che dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio.