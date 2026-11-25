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Dalla Spagna i camion trasportavano confezioni di fazzoletti e carta igienica in Campania, al loro interno la droga: 3 arresti da parte della Guardia di finanza e sequestrati circa 400 chili di hashish e marijuana

CASERTA – La droga viaggiava dalla Spagna all’Italia nascosta all’interno di camion che trasportavano tovaglioli, fazzoletti e carta igienica. E’ quanto emerso da un’indagine della Guardia di finanza di Aversa che ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati, accusati di importazione dalla Spagna di ingenti quantitativi di hashish e marijuana destinati al mercato italiano.

Un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini. Contestualmente, eseguito il sequestro preventivo di un immobile, ritenuto dagli investigatori il luogo in cui si depositava e nascondeva la droga. L’attività investigativa costituisce lo sviluppo di una precedente indagine sull’acquisto e il trasporto di cocaina, hashish e marijuana lungo le rotte Spagna-Italia e Italia-Olanda, un fiume di stupefacente che inondava poi le piazze di spaccio di Napoli e Salerno.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, andati avanti per circa nove mesi, grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, l’analisi dei tabulati telefonici, le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e di sicurezza e numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento hanno consentito, nel corso delle indagini, di individuare e sequestrare alcuni depositi in cui erano nascosti circa 400 chili di hashish e marijuana e di arrestare in flagranza due persone. Secondo la ricostruzione investigativa, lo stupefacente era trasportato dalla Spagna in Italia via terra e occultato all’interno di carichi di copertura costituiti da prodotti di largo consumo, tra cui tovaglioli, fazzoletti e carta igienica.