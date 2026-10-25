Napoli, vende sale al posto di cocaina a un turista: Denunciato per truffa

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Vende per 40 euro a un turista tedesco del sale da cucina spacciandolo peri cocaina: Un 36enne di Napoli è stato denunciato per truffa.

NAPOLI — Un tentativo di raggiro ai danni di un turista straniero si è concluso con una denuncia a piede libero durante i controlli notturni nel cuore del capoluogo campano. Un uomo di 36 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro con l’accusa di truffa, dopo aver ceduto una dose di comune sale da cucina facendola passare per cocaina.

L’episodio si è verificato nei luoghi simbolo della vita notturna cittadina. Qua i militari dell’Arma erano impegnati in uno specifico servizio di prevenzione e contrasto alla microcriminalità.

VENDE SALE AL POSTO DELLA COCAINA: L’INTERVENTO IN ABITI CIVILI DEI CARABINIERI DI NAPOLI E L’ESITO DEL NARCOTEST

Gli agenti dell’Arma, operando in servizio antirapina e antidroga in abiti civili per mimetizzarsi tra i frequentatori della movida, hanno notato l’insolita transazione. Il 36enne è stato colto nel momento esatto in cui consegnava al turista tedesco una bustina. Questa contenente della polvere bianca, incassando in cambio la somma di 40 euro.

Resisi conto dello scambio, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando sia il presunto spacciatore che l’acquirente prima che i due potessero allontanarsi e perdersi tra la folla. Successivamente, la sostanza sequestrata è stata sottoposta alle verifiche di laboratorio tramite narcotest. L’analisi chimica ha consentito di accertare che l’involucro non conteneva alcun tipo di sostanza stupefacente, bensì semplice ed innocuo sale da cucina. Per il 36enne è scattata la denuncia per truffa.