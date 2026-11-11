Allarme bombe nelle scuole campane, evacuazioni e controlli

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Scattato l’allarme bombe anche in diverse scuole campane. Le evacuazioni dopo una mail minatoria

NAPOLI – Una mail minatoria ha fatto scattare nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre 2026 numerosi allarmi bomba anche nelle scuole di Napoli e provincia. In diversi istituti studenti, docenti e personale hanno lasciato gli edifici per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i controlli. Le prime informazioni riferite dai Carabinieri indicano segnalazioni nel centro cittadino di Napoli nella zona di Monte di Dio e al Vomero, oltre che a Torre Annunziata e Castello di Cisterna.

Gli episodi si inseriscono in un’ondata di minacce via posta elettronica che ha raggiunto scuole in diverse regioni italiane. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, circa 300 istituti hanno ricevuto le comunicazioni: un dato nazionale ancora in aggiornamento

Allarme bombe, scuole evacuate a Napoli: il caso del Foscolo-Oberdan

Tra gli istituti interessati nel centro storico c’è il Foscolo-Oberdan, in piazza del Gesù. Secondo la ricostruzione di Repubblica Napoli, circa 500 persone tra alunni, insegnanti e personale amministrativo sono uscite dall’edificio intorno alle 10:45, dopo l’arrivo di un messaggio che annunciava la presenza di un ordigno.

L’evacuazione si è svolta con ordine e senza scene di panico. Gli studenti hanno seguito le procedure già sperimentate durante le esercitazioni, mettendosi in fila e raggiungendo l’esterno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per un’ispezione, in attesa dell’artificiere.

Gli allarmi tra il Vomero e i comuni della provincia

Le segnalazioni non hanno riguardato soltanto il centro storico. Le prime ricostruzioni indicano scuole coinvolte anche a Monte di Dio e al Vomero, mentre nell’area metropolitana gli allarmi hanno interessato Torre Annunziata e Castello di Cisterna.

Le evacuazioni disposte hanno carattere precauzionale e servono a consentire le verifiche sulla presenza di eventuali ordigni: la ricezione di una minaccia non costituisce, di per sé, conferma dell’esistenza di un esplosivo.

A Ischia

A Ischia si ha notizia di almeno due istituti, l’I.C. Ischia 1, plesso Marconi, e il liceo “Buchner” interessati. In entrambi i casi le scuole hanno ricevuto una mail con l’allarme e hanno allertato i poliziotti del commissariato isolano, diretto dal vice questore Daria Alfieri. Nel testo ricevuto dagli istituti ischitani, analogamente a quello indirizzato alle altre scuole, un messaggio a firma di un certo Mikhail Andropov, sedicente leader del Vilayat di Misoginistan, che parla di una bomba lasciata “nel vostro edificio”. Un riferimento anche ad un presunto ordigno piazzato anche nell’auto della premier Meloni.

Nessun panico particolare in nessuna delle due scuole. Tutte le verifiche si sono svolte senza nessun incidente, con gli alunni che sono stati informati del fatto che ci fosse in atto una esercitazione della Protezione civile. Terminata l’ispezione, e sventato l’allarme le attività degli istituti sono proseguite.



Salerno e provincia

Scuole evacuate anche tra Salerno e provincia a seguito dell’allarme bomba scattato dopo l’invio di una e-mail anonima indirizzata a centinaia di istituti scolastici in tutta Italia. Le verifiche hanno interessato, in città, la scuola elementare Vicinanza e la Pirro. In provincia nei plessi di Vallo della Lucania e del comune di Roccapiemonte, sono in corso le operazioni di controllo da parte dei vigili del fuoco, in collaborazione con le forze dell’ordine. Anche in altri istituti in città e provincia gli alunni sono stati fatti evacuare in via precauzione sulla scorta di decisioni prese dai dirigenti scolastici.

La mail minatoria inviata alle scuole

All’origine degli allarmi c’è un messaggio di posta elettronica che annuncia la presenza di un presunto ordigno negli edifici scolastici e contiene minacce contro gli italiani. ANSA riporta che la comunicazione è firmata con il nome di Mikhail Antropov, presentato nel testo come leader del “Vilayat di Misoginistan”. Si tratta dell’identità dichiarata dal mittente, non di un’attribuzione accertata dagli investigatori.

La minaccia ha raggiunto istituti di diverse città, provocando evacuazioni e controlli. Il contenuto della mail resta distinto dagli esiti degli accertamenti delle forze dell’ordine.

Il governo: «Non emerge un pericolo concreto»

Sul quadro nazionale è intervenuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto», ha dichiarato, spiegando che le segnalazioni sembrano riconducibili a una strategia finalizzata a generare allarme e preoccupazione.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha invece invitato alla cautela sull’ipotesi di un coordinamento tra gli episodi: «È prematuro parlare di regia comune». Saranno gli investigatori a chiarire l’origine delle comunicazioni e gli eventuali collegamenti. Queste valutazioni riguardano il quadro nazionale e non sostituiscono gli esiti dei controlli nei singoli istituti di Napoli e provincia.